Любителей лыжных прогулок в Сочи ждет маршрут на Бзерпинский карниз

//Туризм 13+

26 декабря 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи на территории Кавказского биосферного заповедника открылся зимний маршрут на Бзерпинский карниз. Это одно из самых популярных направлений для походов в районе Красной Поляны. Маршрут доступен в разные времена года, каждое из которых дарит туристу свои особенные прелести. Так, в зимний период дойти до конечной точки можно пешком, на снегоступах или лыжах. Однако отправиться в такой путь зимой можно лишь в составе организованных групп в сопровождении сертифицированных гидов-инструкторов.

В краевом министерстве курортов отмечают, что Бзерпинский карниз — это практически идеальная точка, чтобы начать свое знакомство с горами. Туда сможет добраться турист любого уровня, а маршрут пролегает при этом по невероятно красивым местам, вид которых не сможет оставить никого равнодушным.

Начинается маршрут на приличной высоте — от урочища Медвежьи ворота в 1890 метрах над уровнем моря. В завершении пути туристы окажутся на высоте в 2100 метров. Там их ожидают столики и скамьи для отдыха. Желающие же продлить удовольствие от созерцания прекрасных видов смогут остаться там на ночь — в специальных альпийских домиках.

Всего же для туристов в Краснодарском крае доступны 280 маршрутов. И не только в Сочи, а по всему региону — на территории 26 муниципальных образований. Большую их часть вобрали в себя Анапа, Геленджик, Сочи, а также Крымский, Апшеронский, Мостовский, Отрадненский, Северский, Туапсинский и Темрюкский районы. Это и экскурсионные, и туристические маршруты. Большая часть последних проходит в горной местности.

С другими маршрутами и более подробной информацией о туризме в Краснодарском крае можно ознакомиться на сайте министерства курортов. Горячая линия ведомства: +7 (800) 200-60-90.