Парады, забеги, карнавалы: чем развлечься на Кубани в новогодние праздники

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26 декабря 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Курортные города Краснодарского края готовят сюрпризы для своих гостей к Новому году. Праздничные мероприятия во всем регионе уже стартовали 21 декабря. Так, в Краснодаре прошел парад Дедов Морозов, которые зажгли главную городскую новогоднюю елку. Однако таких мероприятий в регионе запланировано еще великое множество.

Так, Геленджик приглашает посетить первый в истории Новогодний карнавал. Он состоится 28 декабря и начнется в 15 часов у местного Дворца культуры. Участники пройдут шествием по геленджикской набережной до Центральной площади, где состоится красочное шоу, которое завершится новогодними гуляниями. Организаторы приглашают принять участие в карнавале всех желающих. Для этого нужно лишь надеть костюм и примкнуть к шествию.

Жителей и гостей Сочи ожидает целая череда праздничных торжеств, которая возьмет старт также 28 декабря и продлится целую неделю. Это будут и парады сказочных героев, и шоу барабанщиков, а также выступление оркестра Дедов Морозов. А для посетителей местного парка будут запущены все аттракционы.

Live Fest уже в пятый раз соберет гостей на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Он пройдет с 4 по 7 января. Зрителей в эти дни ждут яркие выступления ярких артистов, мощные хедлайнеры больших концертов. 6 января пройдет традиционный концерт «Рождество на «Розе Хутор».

Впервые в новогодние праздники окажется открытым этнографический комплекс «Атамань». Там для гостей подготовят традиционные казачьи гуляния. Можно будет принять участие в мастер-классах, посетить подворья, отведать блюда национальной кухни и даже поучаствовать в обрядах: например, в гадании на варениках. Безусловно, посетителей ожидает масса сувениров. Комплекс будет работать со 2 по 12 января.

Готовятся мероприятия также для сторонников здорового образа жизни и любителей спорта. Так, в Краснодаре 1 января пройдет первый в наступающем году забег. Для участников будут подготовлены две дистанции — 2 и 20 километров. Всех желающих организаторы ждут в 10 часов утра по адресу: Красная, 20.

С более полным списком праздничных мероприятий и подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства курортов Краснодарского края (https://min.kurortkuban.ru/). Горячая линия ведомства: +7 (800) 200-60-90.