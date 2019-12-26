«Лыжная стрела», единые ski-pass и ski-bus ожидают туристов в Сочи

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26 декабря 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На сочинских курортах с 20 декабря досрочно стартовал горнолыжный сезон. Для того чтобы все любители зимнего отдыха могли без проблем добираться до склонов, в усиленном режиме будут работать автобусы, электрички и подъемники.

Администрация Сочи при этом просит гостей курорта по мере возможности воздержаться от поездок на Красную Поляну на личных авто. Там отмечают, что это обычная мера предотвращения заторов на узких горных дорогах. Авто на летней резине въезд туда и вовсе будет заказан. Но при этом для удобства туристов будут работать бесплатные перехватывающие парковки.

Добраться из Сочи до склонов можно будет на автобусах, которые уменьшат на время новогодних праздников интервалы движения. Они будут отправляться с конечных остановок каждые 5 — 15 минут. Кроме того, доехать можно будет на «Ласточках». Время в пути на электричке составит 55 минут. Стоить это будет порядка 300 рублей.

Всего в праздники будет курсировать в этом направлении 16 дополнительных поездов, которые свяжут горнолыжные курорты не только в Сочи, но и с более далекими точками. Так, 20 декабря была запущена «Лыжная стрела». Она будет ходить между Ростовом-на-Дону и Красной Поляной каждый день вплоть до 7 января. Исключение составит лишь 31 декабря.

«Оправдывая свое «спортивное» название, штабной вагон предусматривает дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки горнолыжного инвентаря», — рассказали в краевом министерстве курортов.

В этом году ожидается, что сочинские горнолыжные курорты примут в новогодние праздники до 365 тысяч туристов. Загруженность отелей на пике, по прогнозам, должна превысить 90%. Номерной фонд в некоторых из них уже практически полностью забронирован.

Для гостей в этом году подготовлен сюрприз — долгожданный единый ski-pass, который позволит пользоваться подъемниками всех трех горных курортов: «Розы Хутор», «Красной Поляны» и горно-туристического центра «Газпром» — и охватить таким образом при желании все 177 км трасс. Также будет упрощено и сообщение между курортами, чтобы их посетители могли пользоваться отелями, ресторанами, кафе и различными дополнительными услугами трех курортов. Для владельцев единого ski-pass будет курсировать бесплатный ski-bus, который соединит курорты.

С другими приятными новшествами и болееподробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства курортов Краснодарского края. Горячая линия ведомства: +7 (800) 200-60-90.