//Туризм 13+

9 октября 2019, 14:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Впервые в Краснодаре, 12 октября 2019 года в Центральном концертном зале, состоится Международный образовательно - туристический фестиваль «ЛОКАЦИЯ.ЮГ».

«ЛОКАЦИЯ.ЮГ» - открытая площадка для обсуждения реальных проблем и возможностей туризма и образования в новых условиях, обмена практиками и создания эффективного сотрудничества. В качестве экспертов, спикеров на мероприятии выступят приглашенные гости из разных стран мира: Мальта, США, Австрия, Китая, Кипра, Греции, Франции и стран ближнего зарубежья. В ходе встреч участники обсудят возможности языковой практики для студентов Юга России за рубежом, а также профессиональной подготовки кадров в сфере сервиса и туризма на зарубежных предприятиях, возможности стажировок в иностранных компаниях, применение международных практик в санаторно-курортной сфере на черноморском побережье России, международные проекты в сфере экологического образования, сертификации и многое другое.

Илья Шакалов, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, со организатор Фестиваля: «В таком формате это первое международное мероприятие такого уровня в Краснодарском крае. Экспертами-спикерами выступят Генеральные консулы иностранных государств, депутаты Государственной думы РФ, руководство международных образовательных центров с географией присутствия в более чем 100 стран мира! На фестивале мы обсудим возможности прохождения языковых и производственных стажировок кубанских студентов в разных странах мира, разыграем бесплатную образовательную путевку в Англию, студенты смогут повысить свои знания и найти работу в международных компаниях, представленные в Южном федеральном округе и многое другое».

Для участников фестиваля будет предоставлена актуальная информация от первых лиц, развлекательная программа, розыгрыш ценных призов и путевок, выставки и мастер-классы, полезные знакомства, лайфхаки от известных путешественников и зарубежных специалистов, качественные и полезные контакты, новые партнеры, знания и опыт

Проведение конференций и мастер-классов по темам:

Новинки в туристической индустрии

Современные тенденции развития отрасти

Управление современным отелем: «Тренды.Вызовы.Опыт»

Развитие кадрового потенциала в сфере туризма

Языковые компетенции в туризме

Образовательные технологии

Современное бизнес-образование

Доступное образование и бесплатные стажировки в России и зарубежом.

На Фестивале будет разыгран ПРИЗ - образовательная поездка в Англию на одного человека на одну неделю в Международный языковой центр EF Education First, в 2020 году.

В открытой зоне Фестиваля пройдет выставка-ярмарка туристских и образовательных продуктов, активности, интерактивы и выступления артистов.

Совместно с «ЛОКАЦИЯ.ЮГ» на площади А.С. Пушкина города Краснодара состоится фестиваль «Эфес Кубани». Программа фестиваля включает выступление официальных лиц, тематические зоны, где можно будет найти развлечение по вкусу.

Организаторы: Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Фонд развития Краснодарского края, Кубанский государственный университет, консалтинговая компания «РЕНОМЕ Онлайн», Международный образовательный центр «EF Education First» (Англия), Центр изучения иностранных языков «Go! English» при поддержке депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Совета молодых депутатов Красноармейского района Краснодарского края, администрации муниципального образования город Краснодар и Краснодарского регионального отделения «Деловая Россия».

Общее количество посетителей более 1.000 человек.

Участие бесплатное. Необходима регистрация на сайте Фестиваля: http://локацияюг.рф

тел.8-961-500-87-85

почта: 89615008785@локацияюг.рф