Российские курорты зарабатывают всего 5% валового регионального продукта

//Туризм 13+

9 октября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Как отдыхает Россия в эпоху, когда у народа с деньгами негусто, да и мировая политика даёт всё меньше поводов для оптимизма тем, кто мечтает о дальних странствиях?



Турция с цифрой более 5,7 млн человек второй год подряд стала первой по выезду на отдых из России, грандиозно оторвавшись от всех основных стран-конкурентов. Китай, из которого с целью взглянуть на красоты России приезжает уже по 1,7 млн человек в год, теперь первый по въезду.



Крым благополучно вернул былые лавры всероссийской здравницы. Среди всех приморских рубежей нашей страны он быстро занял прочнейшую вторую позицию после абсолютного лидера летнего отдыха, Краснодарского края, который принимает ни много ни мало по 17,8 млн человек в год. Заодно, как оказалось, Крым продолжил работу всеукраинской здравницей, поскольку за нынешние весну-лето кроме 4,8 млн граждан РФ на полуостров, несмотря ни на что, каким-то образом приехало без малого миллион украинцев.



Но даже в золотых точках российских курортов доход от туризма укладывается в скромные 5% валового регионального продукта.



Выездной поток из России резко нырнул вниз с 2014 года: с пиковых 43 до 32,7 миллиона. То есть 10 с лишним миллионов человек, каждый 14-й, предпочли остаться дома. Это был откат на уровень 2010 года. Но уже к прошлому году почти все выездные потери были отыграны, поток вымахал до 42,96 миллиона.



Рейтинг, именно пляжно-туристических направлений, в 2019 году выглядит так. Первая – Турция, рванувшая вверх по сравнению с прошлым годом сразу на 50%. За ней – Абхазия с 800 тыс. российских туристов, Таиланд – с полумиллионом, Эмираты – с 320 тыс. и Вьетнам – с 200 тысячами. Что интересно, несмотря на все трения, в Грузию с начала года приехало более 200 тыс. человек.



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