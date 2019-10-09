Россиянам предложили альтернативу отдыху в Турции

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9 октября 2019, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, какие курорты могут выбирать россияне вместо Турции. Альтернативу любимому многих месту отдыха начали искать после сообщений о том, что несколько отелей в Анталье остановили продажи.

Отмечается, что руководство сразу нескольких турецких отелей остановили продажи из-за большого наплыва туристов из России.

Барзыкин отметил, что схожими с Турцией по климату, ценам и инфраструктуре являются Кипр, Черногория, Хорватия, Греция и Италия. Также специалист отметил, что на данный момент низкий сезон наблюдается на курортах Доминиканы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, передаёт «Российская газета».