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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Туризм 13+

Незабываемое путешествие: от Евпатории до Ялты

, 11:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Незабываемое путешествие: от Евпатории до Ялты
Новый интереснейший тур по Крыму впечатлит многих кубанцев и гостей региона.  Туристическая компания «Риал-тур» предлагает трехдневное путешествие по полуострову. Ближайший тур состоится 11-13 октября. 
 
Воспользоваться уникальной возможностью и посетить достопримечательности Крыма можно будет и 15-17 ноября.
 
В программе автобусно-экскурсионного тура: Тарханкут, Евпатория, Бахчисарай, Севастополь, Ялта.
 
Вечером 10 октября и 14 ноября участники тура отправятся в путешествие из Геленджика, Кабардинки, Новороссийска, Анапы и п. Витязево. 
 
Их ждут незабываемые переезд по Крымскому мосту и морская прогулка вдоль побережья: больших нависающих скал, таящих в себе гроты, пещеры и тоннели. Затем для путешественников проведут экскурсию «Малый Иерусалим» - по достопримечательностям Евпатории. Этот пешеходный маршрут рекомендован для посещения всемирно организацией «ЮНЕСКО». В Бахчисарае обязательными для посещения будут Ханский дворец и Свято-Успенский пещерный монастырь.
 
В Севастополе тоже намечена насыщенная и увлекательная программа – посещение музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея», панорамы «Оборона Севастополя 1864-1855гг», древнего города Херсонеса, морская экскурсия по четырем бухтам и многое другое. А в Ялте путешественники посетят Воронцовский дворец, «Ласточкино гнездо», набережная Ялты и многие другие достопримечательности. Завершит также морская экскурсия вдоль берегов Ялты.
 
Приобрести тур можно по вполне приемлемым ценам.
 
Подробности можно узнать у сотрудников ООО «Реал-Тур» по телефонам: 
 
8 (8617) 69-55-03, +7 (989) 77-37-146.
ХС