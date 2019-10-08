Незабываемое путешествие: от Евпатории до Ялты

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8 октября 2019, 11:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Новый интереснейший тур по Крыму впечатлит многих кубанцев и гостей региона. Туристическая компания «Риал-тур» предлагает трехдневное путешествие по полуострову. Ближайший тур состоится 11-13 октября.

Воспользоваться уникальной возможностью и посетить достопримечательности Крыма можно будет и 15-17 ноября.

В программе автобусно-экскурсионного тура: Тарханкут, Евпатория, Бахчисарай, Севастополь, Ялта.

Вечером 10 октября и 14 ноября участники тура отправятся в путешествие из Геленджика, Кабардинки, Новороссийска, Анапы и п. Витязево.

Их ждут незабываемые переезд по Крымскому мосту и морская прогулка вдоль побережья: больших нависающих скал, таящих в себе гроты, пещеры и тоннели. Затем для путешественников проведут экскурсию «Малый Иерусалим» - по достопримечательностям Евпатории. Этот пешеходный маршрут рекомендован для посещения всемирно организацией «ЮНЕСКО». В Бахчисарае обязательными для посещения будут Ханский дворец и Свято-Успенский пещерный монастырь.

В Севастополе тоже намечена насыщенная и увлекательная программа – посещение музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея», панорамы «Оборона Севастополя 1864-1855гг», древнего города Херсонеса, морская экскурсия по четырем бухтам и многое другое. А в Ялте путешественники посетят Воронцовский дворец, «Ласточкино гнездо», набережная Ялты и многие другие достопримечательности. Завершит также морская экскурсия вдоль берегов Ялты.

Приобрести тур можно по вполне приемлемым ценам.

Подробности можно узнать у сотрудников ООО «Реал-Тур» по телефонам:

8 (8617) 69-55-03, +7 (989) 77-37-146.