Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Туризм 13+

Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия
фото: pixabay.com

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Власти страны проведут ребрендинг из-за того, что Голландия в основном ассоциируется у иностранных туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.

Новый национальный брендинг будет представлен позже этой осенью, - сообщает портал adformatie.  Название страны "Нидерланды" начнут  продвигать на разных международных мероприятиях: на конкурсе Евровидение-2020, на Олимпиаде-2020 в Токио. Футбольная сборная  Нидерландов  откажется от привычного для болельщиков названия Голландия во всех матчах.

ИЧ

//картина дня

Рано утром в воскресенье, 6 октября, в СМИ появилась информация о том, что на границе Турции с Сирией существенно увеличилось число турецких военнослужащих, а также единиц военной техники.

Рано утром в воскресенье, 6 октября, в СМИ появилась информация о том, что на границе Турции с Сирией существенно…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Премьер – министр России Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию вокруг возможного импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также рассказал…

Известный журналист Андрей Караулов уверен, что "Ленком" в самое ближайшее время будет носить имя Марка Анатольевича Захарова. 7 октября соотвествующие документы лягут…

В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию о задержании 38-летней российской журналистки Юлии…