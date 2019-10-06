Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия

//Туризм 13+

6 октября 2019, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Власти страны проведут ребрендинг из-за того, что Голландия в основном ассоциируется у иностранных туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.

Новый национальный брендинг будет представлен позже этой осенью, - сообщает портал adformatie. Название страны "Нидерланды" начнут продвигать на разных международных мероприятиях: на конкурсе Евровидение-2020, на Олимпиаде-2020 в Токио. Футбольная сборная Нидерландов откажется от привычного для болельщиков названия Голландия во всех матчах.