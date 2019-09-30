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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Туризм 13+

Россиянка пыталась вывезти из отеля в Турции набитый едой чемодан

, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Отдыхавшая по системе all inclusive (все включено) в турецком районе Манавгат туристка из России пыталась в чемодане увезти на родину еду и напитки, позаимствованные ею в отеле.

При выезде из отеля сотрудники (по неназванной журналистам причине) попросили туристов открыть свои чемоданы. В одном из них оказались продукты для завтрака из ресторана, бутылки с водой и даже фрукты, разложенные по пакетам.

В гостинице отметили, что подобное происходит часто. Многие неправильно трактуют систему "все включено". Гостю можно пить и есть столько, сколько хочется, но о вывозе "несъеденных" в ходе отдыха туристом продуктах речи не идет.

АС

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