Россиянка пыталась вывезти из отеля в Турции набитый едой чемодан

//Туризм 13+

30 сентября 2019, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Отдыхавшая по системе all inclusive (все включено) в турецком районе Манавгат туристка из России пыталась в чемодане увезти на родину еду и напитки, позаимствованные ею в отеле.

При выезде из отеля сотрудники (по неназванной журналистам причине) попросили туристов открыть свои чемоданы. В одном из них оказались продукты для завтрака из ресторана, бутылки с водой и даже фрукты, разложенные по пакетам.

В гостинице отметили, что подобное происходит часто. Многие неправильно трактуют систему "все включено". Гостю можно пить и есть столько, сколько хочется, но о вывозе "несъеденных" в ходе отдыха туристом продуктах речи не идет.