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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Специалисты назвали самые красивые маяки мира

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперты опубликовали список самых живописных маяков мира: от Орегона до Новой Зеландии. Современные средства навигации сделали башни с сигнальными огнями менее значимыми и необходимыми для судов, однако они все равно ежегодно привлекают миллионы туристов своей величественностью и захватывающими видами, сообщает Daily Mail.

К примеру, маяк «Бичи-Хед» (Beachy Head Lighthouse) был построен на побережье Ла-Манша в 1902 году, а его высота – около 33 метров. Маяк «Heceta Lighthouse» расположен на побережье Тихого океана в американском штате Орегон. Он построен в 1894 году и считается одним из самых красивых в мире, отмечает журнал "Профиль". Маяк «Башня Геркулеса» (Torre de Hércules) является старейшим в мире. Примечательно и то, что это единственный древнеримский маяк, работающий по сей день.

АГ

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