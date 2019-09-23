Старейший в мире туроператор объявил о прекращении работы

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23 сентября 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Старейшая туристическая компания Томас Кук (Thomas Cook) объявила о прекращении своей деятельности. Исполнительный директор Питер Фанкхаузер принес извинения партнерам и клиентам организации. Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

Совет директоров туроператора пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами. Прекращены все полеты, аннулированы туры и бронирования.

Долг Thomas Cook по состоянию на лето 2019 года достиг 1,7 млрд фунтов стерлингов, акции компании подешевели на 95%. В настоящее время компании необходимо 200 млн фунтов кредита для того, чтобы предотвратить процедуру банкротства.

Правительство Британии уже планирует операцию по эвакуации до 150 тысяч туристов с курортов, поскольку туристическая компания может попросту не расплатиться с партнерами. Это будет крупнейшая подобная операция в мирное время.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", накануне администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort заблокировала в здании британских туристов из опасений невыплат от компании Томас Кук.