Вводятся новые правила отдыха на Байкале

//Туризм 13+

23 сентября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Для туристов, отдыхающих на Байкале, установлены новые правила. Внедряется система природоохранных паспортов, создаётся реестр маршрутов с профессиональными инструкторами, гидами.



Туристы смогут через интерактивное приложение самостоятельно посмотреть информацию о маршрутах, зонах отдыха, достопримечательностях.



Экологи считают, что такие нововведения требовались уже на протяжении нескольких лет. Благодаря наличию правил туристический поток будет упорядочен. Людям, отдыхающим на Байкале, нельзя будет пользоваться пластиковой посудой и химическими средствами. Помимо этого запрещается мыть автомобиль на берегу озера и впадающих в Байкал рек. Для установки палаток будут выделены специальные площадки. Ставить палатку, где вздумается, запрещается. Новые правила будут способствовать сохранению озера и привлечению большего количества туристов.



