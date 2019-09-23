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//Туризм 13+

Вводятся новые правила отдыха на Байкале

Вводятся новые правила отдыха на Байкале

23 сентября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Для туристов, отдыхающих на Байкале, установлены новые правила. Внедряется система природоохранных паспортов, создаётся реестр маршрутов с профессиональными инструкторами, гидами.

Туристы смогут через интерактивное приложение самостоятельно посмотреть информацию о маршрутах, зонах отдыха, достопримечательностях.

Экологи считают, что такие нововведения требовались уже на протяжении нескольких лет. Благодаря наличию правил туристический поток будет упорядочен. Людям, отдыхающим на Байкале, нельзя будет пользоваться пластиковой посудой и химическими средствами. Помимо этого запрещается мыть автомобиль на берегу озера и впадающих в Байкал рек. Для установки палаток будут выделены специальные площадки. Ставить палатку, где вздумается, запрещается. Новые правила будут способствовать сохранению озера и привлечению большего количества туристов.

ПВ

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