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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Аланье туристам разрешили громить отель

22 сентября 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В одном из отелей турецкой Аланьи руководство гостиницы разрешило постояльцам бить посуду, крушить мебель и даже разбивать бытовую технику. Таким образом предполагается разнообразить отдых посетителей.

Специальная услуга rageroom или же комната ярости позволяет любому желающему снять стресс и выплеснуть негативную энергию без вреда для окружающих, чего не скажешь о мебели. В специальном помещении туристам позволили ломать мебель, бить посуду и вымещать злость на телевизорах, холодильниках, компьютерах и прочей бытовой технике, передаёт РИА Новости.

В отеле отметили, что популярнее всего комната ярости среди мужчин от 18 до 38 лет, которые зарабатывают на жизнь в сфере IT-технологий или имеют собственный бизнес. Также наибольшими любителями крушить и ломать оказались постояльцы из Великобритании, Германии, Скандинавии и Нидерландов.

АБ

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