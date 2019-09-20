Доходы Грузии от туризма упали в августе на 10%

//Туризм 13+

20 сентября 2019, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Доходы Грузии от туризма в августе составили $396.1 млн, что на 10.6% (на $46.8 млн) меньше показателя августа 2018 года, сообщает Национальный банк страны в своем аналитическом обзоре индикаторов финансового сектора.

"Интерфакс" отмечает, что август - второй месяц, когда в республике фиксируется снижение доходов от туризма. В июле они сократились на 13.3% - на $57.8 млн (то есть до $374.7 млн) по сравнению с тем же месяцем 2018 года.

Снижение турпотока в Грузию из РФ произошло после антироссийских выступлений в конце июня и приостановки прямого авиасообщения Москва-Тбилиси. Также туристическим компаниям было рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию.

Как ранее сообщали российские СМИ, 7 августа 2019 года глава грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что туристическая отрасль потеряла $44.3 млн из-за сокращения численности российских туристов.