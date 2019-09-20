Где собираются отдыхать россияне на новогодних каникулах?

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20 сентября 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все поисковые запросы в июле, августе и сентябре на авиабилеты «туда-обратно» с вылетом из всех российских городов, где есть аэропорт, на новогодние даты (с 25 декабря по 8 января). Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году.



Выяснилось, что серьёзно упал спрос на новогодние праздники на Грузию. Так, доля путешественников, которые ищут на Новый год билеты в Тбилиси, снизилась на 80% по сравнению с прошлым годом.

Активнее всего за полгода путешественники ищут авиабилеты на новогодние каникулы по самым дорогим и загруженным направлениям, где экономия от ранней покупки может быть очень существенна.

Раннее бронирование на середину сентября остается на уровне прошлого года. Увеличение активности наблюдается только на некоторых направлениях в странах дальнего зарубежья, таких как Пхукет, Стамбул, Бангкок, Дубай. Также заметно небольшое снижение активности поиска поездок за рубеж.

Цены, по сравнению с прошлым годом, часто либо такие же, либо ниже. Особенно на зарубежные направления. Изменение цен в поисковом запросе не всегда говорит об изменении реальных цен. На цены влияет доступный ассортимент на текущий момент.

Самое популярное сейчас заграничное направление для встречи Нового года — Пхукет.



Четверть из тех, кто собирается полететь в российский город, ищет билет в Москву. На втором месте Петербург, а на третьем Сочи. Рейтинг по сравнению с прошлым годом не изменился. Всё также путешественники ищут авиабилеты на новогодние даты либо в крупные города-миллионники, либо в курортные города.



Активнее всего в этом году путешественники ищут варианты слетать на Новый год на Пхукет, в Прагу или в Бангкок. Заметно снизилось число поисковых запросов в Тбилиси.



