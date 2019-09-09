Власти Венеции собираются запретить курить и на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе. Начать предлагается с двух самых популярных туристических достопримечательностей города.

Бруньяро предложил организовать некурящие зоны в центре города. Стартовыми площадками для этой инициативы могут стать мост Риальто и площадь Сан-Марко. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, на данную идею градоначальника натолкнуло посещение Токио, где уже введен подобный запрет, однако есть специальные закрытые помещения. В Венеции же подобные локации организовать не получится.

По словам Бруньяро, зоны для некурящих позволят сделать Венецию чище: "Я говорю вам это как человек, который сам курит сигары. Однако я всегда стараюсь избегать мест большого скопления людей", - пояснил чиновник.