Турэксперты: Камчатке необходимо развитие инфраструктуры

Президент России Владимир Путин сказал, что Камчатка является самым красивым местом в мире. Глава государства также назвал Камчатку «нашим бриллиантом» и природным заповедником.

Турэксперт Сергей Толчин в эфире НСН сказал, что туристическая инфраструктура Камчатки все еще находятся в зачаточном состоянии, но будущее у этого направления все же есть: "Жители самых населенных частей России посещают Камчатку нечасто, в основном туристы из более ближних регионов - в основном, японцы и китайцы. Для европейцев это довольно далеко, прямых перелетов туда нет. Есть над чем поработать в туристической инфраструктуре. Что касается природы – вопросов нет, есть, на что посмотреть и чем заняться".