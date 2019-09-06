Названы самые популярные города мира
6 сентября 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты Mastercard Global Destination Cities Index назвали самые популярные города у иностранных туристов со всего мира, а также рассказали, где люди оставляют больше всего денег.
Самым посещаемым городом мира в 2018 году, по мнению специалистов, стал Бангкок. Вторую позицию в данном рейтинге занял Париж, на третьей строчке расположился Лондон, сообщает ФБА "Экономика сегодня".
Больше всего денег люди тратят, когда прилетают в Дубай. На втором месте по затратам туристов оказалась Мекка, третье место в рейтинге самых затратных для туристов городов также заняла столица Таиланда.