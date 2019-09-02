Индия снизила стоимость электронных виз для граждан РФ

Правительство Индии снизило стоимость туристической визы. Российские туроператоры считают, что это благоприятно отразится на турпотоке в эту страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Согласно новым правилам, визы на 30 дней с апреля по июнь будут стоить 10 долларов, с июля по март - 25 долларов. Туристы, которые планируют оформить годовую визу, заплатят 40 долларов, на пять лет - 80 долларов.

Подобная разница в цене обусловлена низким туристическим сезоном. В апреле в Индии завершается наиболее комфортный период для пляжного отдыха на западном побережье страны, после чего начинается знойный сезон.