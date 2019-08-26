Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу

Наверное, у каждой скульптуры есть свое отполированное место: части одежды или тела, а иногда предметы (вроде флакона духов или зонтика). Туристы верят, что если потереть определенный участок скульптуры, то удача не обойдет стороной. Из-за этого периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства.



Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, как относятся путешественники к этой привычке. В исследовании приняли участие почти 3 700 респондентов. Более половины туристов (57%) заверили, что никогда так не делают, так как считают, что это наносит вред скульптуре. Остальные (43%) любят прикасаться к изваяниям. Четверть из них не может удержаться, чтобы не потереть на удачу скульптуру. А 18% делают это осознанно: гладят не все скульптуры подряд, предварительно изучая, что кроется за ритуалом.



