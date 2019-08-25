В российской столице составили портрет типичного туриста

Социологи составили портрет типичного туриста, выбравшего в качестве места отдыха Москву. По словам специалистов, в российскую столицу в основном едут люди, рожденные после 1981 года.

Россиянки рассказали, что им нужно для счастья

Более трёх четвертей московских туристов составляют миллениалы – рождённые после 1981 года. Молодежь от 18 до 24 лет составляет 23,3% приезжих. При этом более половины туристов в столице России – мужчины, передаёт Lenta.Ru.

Зарубежные туристы также едут в Россию в возрасте от 18 до 34 лет. Согласно статистике, доля таких гостей столицы составляет 63,6%. Специалисты отмечают, что люди, родившиеся после 1981 года, особенно сильно ценят возможность путешествовать и вести активный образ жизни.