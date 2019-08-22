Сколько раз в год и куда россияне ездят в отпуск за границу

Туту.ру провели опрос и узнали у туристов, сколько раз в год они отдыхают за границей.



Как показали результаты опроса, проведенного на сайте сервиса, счастливчиков, которые могут позволить себе отдыхать на зарубежных курортах больше трех раз в год, не так много. Не более 4%. А всего в опросе приняло участие 2 850 респондентов.



Чуть больше половины опрошенных выбрали вариант — «не могу себе позволить отдых за границей, слишком дорого». Четверть путешественников сказали, что отдыхают на зарубежных курортах не чаще, чем раз в год. Тех, у кого это получается два-три раза в год, — 11%. А 7% признались, что они невыездные.



Самые популярные страны для отдыха этим летом у туристов (по путевкам): Турция, Россия Тунис, Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.



Самые популярные страны для отдыха этим летом у самостоятельных туристов: Армения, Узбекистан, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Турция, Германия.