Эксперты рассказали, на чем не готовы экономить российские туристы

Эксперты по туризму рассказали, что российские путешественники согласны экономить на экскурсиях, но не готовы – на комфорте проживания.

Стоит отметить, что отели туристы выбирают в среднем «4 звезды» со всеми включенными дополнительными услугами, сообщает НСН. "Отдых россиян стал короче. С двух недель он сократился до 8-9 дней, они отказываются от экскурсий, стараясь по максимуму экономить в месте отдыха", - рассказала эксперт Майя Ломидзе.