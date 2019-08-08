МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после введения новых правил оформления виз. В Финляндии надеются, что новые требования "не отпугнут" российских туристов

Туоминен поражен порядочным поведением россиян, которые в последние дни стоят в больших очередях на оформление финских виз на фоне сообщений об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.

"Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди", - приводит ТАСС слова директора департамента.

По его словам, необходимости стоять в очередях в центр при подаче заявления на шенгенскую визу нет. Туоминен посоветовал просто заранее записываться на прием или выбирать для посещения визового центра оптимальное время - с 09:00 по 12:30.