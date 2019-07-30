Гибель десятков российских туристов в Анталье объяснили в "Турпомощи"
30 июля 2019, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал слова Генконсула Олега Рогозы в интервью РИА Новости о том, что в Анталье с начала года умерли десятки россиян.
По словам эксперта, основными причинами гибели русских туристов являются незнание собственного здоровья, а также экстремальные климатические условия, к которым организм не всегда успевает адаптироваться.
"Я считаю правильным, что озвучиваются количественные показатели и причины гибели туристов. Мы понимаем, что жизнь каждого человека не имеет цены, и если брать безусловные величины, то это шокирует", - сказал он.
По его словам, нужно бить тревогу каждый раз, когда скончался даже один человек, но если все же пытаться воздействовать на сознание туристов-соотечественников, то такая "шоковая информация" просто необходима.