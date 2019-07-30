Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал слова Генконсула Олега Рогозы в интервью РИА Новости о том, что в Анталье с начала года умерли десятки россиян. Несколько десятков российских туристов погибли в Турции с начала года

По словам эксперта, основными причинами гибели русских туристов являются незнание собственного здоровья, а также экстремальные климатические условия, к которым организм не всегда успевает адаптироваться.

"Я считаю правильным, что озвучиваются количественные показатели и причины гибели туристов. Мы понимаем, что жизнь каждого человека не имеет цены, и если брать безусловные величины, то это шокирует", - сказал он.

По его словам, нужно бить тревогу каждый раз, когда скончался даже один человек, но если все же пытаться воздействовать на сознание туристов-соотечественников, то такая "шоковая информация" просто необходима.