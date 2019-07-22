Почему россияне предпочитают отдых за границей
22 июля 2019, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]
В 2018 год за рубеж (включая страны СНГ) выехало более 40 миллионов россиян. В основном, граждане Российской Федерации выбирают Анталью, Паттайю и Пхукет.
Эксперты отмечают, что за последние годы мы отмечаем рост как внутреннего туризма, так и международного выездного. Наиболее популярные направления — Турция, зимой Таиланд, сообщает НСН.
"Основной критерий, по которому выбирают туристы, это всё-таки стоимость путешествия, и здесь пользуются популярностью более бюджетные туры", - отметил эксперт по туризму Дмитрий Горин.
Ранее специалисты рассказали о том, что в отелях Турции обманывают россиян, пишет портал "Актуальные новости". К примеру, на шведский стол могут повторно выставить продукты, имеющие длительный срок хранения, а алкогольные коктейли разбавляют.