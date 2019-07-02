Российским авиакомпаниям запретили летать в Чехию

Власти Чехии запретили нескольким российским авиакомпаниям выполнять часть рейсов в страну. Сообщается, что разрешения были аннулированы несмотря на наличие у авиаперевозчиков технических возможностей для обеспечения полётов, передаёт КП.

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Под запрет попали авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Аэрофлот отменил рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019, запланированные на вторник, 2 июля. При этом рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 доставят пассажиров в Прагу, в том числе взяв на борт людей с отменённых рейсов. Также в «Аэрофлоте» пообещали возместить клиентам ущерб.

В авиакомпании «Победа» отменили рейс из Москвы в Карловы Вары. «Уральские авиалинии» сообщили о задержке на неопределённый срок рейсов У6-701 Екатеринбург – Прага и У6-751 Жуковский – Прага.