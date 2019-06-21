В Крыму рассказали о потоке туристов из Украины

Депутат Госсовета Крымского полуострова Владислав Ганжара рассказал, что в этом году может быть побит рекорд по количеству украинских туристов, отдыхающих в Крыму.

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«Мы с 2014 года каждый год фиксируем тенденцию роста туристического потока с Украины. Если в 2014 году это были десятки тысяч туристов, то в последние годы это число равняется сотням тысяч украинских туристов», - сказал депутат.

Также Ганжара отметил, что жители Украины не перестают ехать в Крым, даже несмотря на агрессивную политику Киева. По словам депутата, украинские власти даже пытались назвать предателями тех, кто выбирает для отдыха Крым, передаёт РИА Новости.