Безработные блогеры попросили у подписчиков $10 000 на отпуск

Безработные супруги-блогеры из Германии попросили у своих подписчиков 10 тысяч долларов на путешествие по Африке. Молодые люди признались, что не считают нужным искать работу, а обеспечивает их мама.

Каталин Онк и его супруга Елена Энгельгардт обратились к пользователям Сети с просьбой оплатить их велопутешествие по Африке, передаёт Мир24. Молодые люди подсчитали, что на поездку им потребуется около 10 тысяч долларов.

Супруги не стали скрывать, что не могут заработать подобную сумму, поскольку являются безработными и не собираются куда-то устраиваться. «Когда у вас есть влияние, которое мы оказываем на жизнь других, получение работы – не вариант», - считают Каталин и Елена. Также они отметили, что могли бы сделать неплохую карьеру в качестве моделей, но не хотят рекламировать «потребительство».

Молодые люди признались, что сейчас живут на деньги матери Каталина. Женщина трудится на двух работах, но не может оплачивать все прихоти великовозрастных «детей». «Мы не просили у нее денег, но ей нравится нам помогать», - заверяет мужчина.

В Сети осудили образ жизни молодых людей и отметили, что в их блоге нет ничего интересного или вдохновляющего. Также подписчики предложили собирать деньги не на путешествие в Африку, а для матери Каталина.