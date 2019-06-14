Путешественники рассказали, что помогает бороться с аэрофобией

Туристы рассказали, какие методы помогают им побороть страх полётов. По словам путешественников, страдающих от аэрофобии, самым популярным способом стало обращение к религии.

11% опрошенных признали молитву самым действенным способом справиться со страхом, передаёт Lenta.Ru. Следом идёт алкоголь (его используют 7% опрошенных), медитация (4%) и успокоительные лекарства (2%). При этом 17% признались, что не борются с аэрофобией, а попросту выбирают другой вид транспорта. Среди тех, кто не боится перелётов, оказались 56% респондентов, а 3% признались, что сумели побороть свой страх.