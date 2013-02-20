Из-за новых правил подачи документов на визу иностранцы ехать к нам не хотят

//Туризм

20 февраля 2013, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Ассоциация туроператоров (АТОР) направила письмо в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и другие госорганы в связи с ситуацией, которая складывается в сфере въездного туризма.

В 2012 г. спрос среди европейских туристов на туры в нашу страну снизился в среднем на 10-30% и, скорее всего, это не предел. По мнению АТОР, главная причина снижения спроса заключается в открытии визовых центров в странах Европы и усложнении процедуры получения виз.



Так, с середины 2012 г. под видом либерализации визового режима были приняты новые правила заполнения анкет и подачи документов, которые в реальности настолько усложняют иностранным туристам получение российской визы, что им проще отказаться от тура в Россию. При этом правила иногда не поддаются никакой логике.

Так, в консульстве России во Франции с 2012 г. стали требовать, чтобы приглашения для туристов направлялись исключительно по факсу, в то время как в предыдущие годы там принимали сканированные копии. При этом увеличились сроки рассмотрения документов на российскую визу до 1,5 месяцев.



При этом наиболее сложная ситуация с процедурой получения виз сложилась в Германии. С января 2013 г. заявления на визу принимаются только в электронном виде. При этом групповые приглашения уже не действуют. Получается, туроператор должен выслать документы отдельно каждому туристу, те должны заполнить анкеты и выслать туроператору обратно, что требует больших затрат и времени, и средств. Более того, после того как в Германии открылся российский визовый центр, часть немцев и вовсе лишились возможности посетить Россию, говорится в сообщении. Все визы в Россию должны оформляться только через этот центр, а он принимает паспорта немецких граждан только определенных федеральных земель.



В своем письме АТОР предложила, чтобы туроператор, отправляющий туристов в Россию, мог обращаться напрямую в российское консульство, минуя визовый центр; заявлять группу в консульстве именно как группу, а не каждого туриста по отдельности; самостоятельно заполнять анкету для туристов on-line (без подписи туриста на анкете), сообщает РБК. Кроме того, по мнению ассоциации, необходимо отменить требование предоставления гражданами стран ЕС справки о доходах, зарплате, документов, подтверждающих прав на землю, а также ввести единую форму анкеты во всех российских визовых центрах.



