Три крымских музея можно будет посетить под водой

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17 февраля 2013, 01:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

В ближайшее время статус подводного музея в Крыму могут получить три объекта.

Об этом на совещании в Республиканском комитете АРК по охране культурного наследия сообщил директор республиканского учреждения «Черноморский центр подводных исследований» Сергей ВОРОНОВ, передает Курортно-информационный центр.

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