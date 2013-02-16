//Туризм

16 февраля 2013, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта travel.ru

Российские туроператоры по выездному туризму активно сопротивляются принудительному вступлению в "Турпомощь". Приказом правительства РФ объединение «Турпомощь» 19 ноября получило статус общероссийского.

Тем не менее, список "отказников", размещенный на созданном инициативной группой компаний сайте "БезТурпомощь", постоянно пополняется, но на вечер пятницы включает 98 туроператоров. Как отмечается на сайте, в этот список включаются только те компании, которые уже имеют номер в федеральном реестре туроператоров.

По планам властей, до 5 мая 2013 года в "Турпомощь" войти все российские туроператоры по выездному туризму. Для этого все "начинающие", для внесения в федеральный реестр должны предоставить документ об уплате взноса в 100 тысяч рублей в компенсационный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Параллельно они должны заключать договоры со страховыми компаниями о финансовом обеспечении своей ответственности перед туристами.

Сейчас на сайте объединения "Турпомощь" в списке туроператоров, уже внесших в компенсационный фонд по 100 тысяч рублей, значатся 219 компаний, то есть почти 10% от примерно 2,2 тысячи зарегистрированных в реестре туроператоров по выезду.