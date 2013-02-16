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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Туризм

Сады Президентского дворца в Индии открылись для посещения

16 февраля 2013, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта asia-turism.ru
Фото с сайта asia-turism.ru

В Индии президент Пранаб Мукерджи в субботу торжественно открыл Могольские сады своего дворца для посещения. Одна из их достопримечательностей - розы, которых там насчитывается более 120 сортов.

Всего, по словам смотрителя садов Нигама Пракаша, в садах разводят 55 разновидностей цветов. Там выращивают  более 2,5 тыс. орхидей, не говоря уже о почти сотне тысяч других цветов.

Полюбоваться цветами и деревьями, расположенными на территории в 380 гектаров, можно будет до конца марта.

Посадка Могольских садов началась в 1929 году сразу после окончания строительства Президентского дворца, который является самой большой резиденцией главы государства в мире. Они получили свое название благодаря схожести с многочисленными парками Великих Моголов, сохранившихся на территории Индии по сей день.

Открытие Могольских садов ежегодно привлекает сотни тысяч людей как жителей Индии, так и туристов, которые в это время оказываются в Нью-Дели. При этом их число увеличивается с каждым годом. В прошлом году сады посетили более 650 тыс. человек по сравнению с 325 тыс. годом ранее.

На территории комплекса с пятью тысячами фонтанов можно также встретить около пяти тысяч деревьев и 33 лечебных и ароматических трав.

ЛБ

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