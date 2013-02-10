В преддверии Дня святого Валентина названы самые романтичные отели мира, рейтинг составили посетители одного из порталов, рассказывающем о туризме, в первой пятерке (в большинстве) названы отели Европы, тогда как год назад ни один европейский отель в пятерку лидеров не попал.

Отель Anastasis Apartments на острове Санторин в Греции - на первом месте, вторую строку занял La Minerva на итальянском острове Капри, третье и четвертое места достались британским Cranleigh Boutique и Cedar Manor Hotel and Restaurant, расположенным в Виндермаре. Пятерку замыкает мальдивский отель Baros Maldives.

В десятке самых романтичных отелей также названы малайзийский Casa del Mar, Langkawi, калифорнийский Bardessono, расположенный в Дубае Al Maha Desert Resort, таиландский Layana Resort and Spa и Veligandu Island Resort на Мальдивских островах.