Британия хочет увеличить поток российских туристов на три четверти

Власти Великобритании планируют к 2020 г. увеличить поток российских туристов на 75%. Для их привлечения в страну предполагается предпринять ряд мер, в числе которых более плотное знакомство в сфере индустрии гостеприимства.

К примеру, на этой неделе в Москву и Санкт-Петербург прибудет делегация представители 50 британских компаний. В состав делегации войдут представители управлений по туризму национального и регионального масштаба, музеи, транспортные компании, туристические агентства, гостиницы и туроператоры, организующие тематические туры. Все они примут участие в рабочих встречах и семинарах.

Кроме того, как считает VisitBritain, в этом году у Британии будет немало возможностей привлечь большее число гостей из России: как и 2012 год, 2013 пройдет под знаком праздничных мероприятий. Ожидается, что больше всего туристов заинтересуют 200-летний юбилей романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение", открытие небоскреба The Shard для туристов, год природы в Шотландии и рождение наследника престола.

Кроме того, в Великобритании пройдет уникальная выставка 40 работ из Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Коллекцию представят публике в Houghton Hall, графство Норфолк.

В 2011 году Британию посетило более 210 тыс. россиян. В среднем каждый из них потратил во время путешествия 1450 фунтов стерлингов, что почти в три раза превышает среднемировой показатель. Кроме того, за девять месяцев 2012 года число туристов, въезжающих в Великобританию россиян, увеличилось на 3%.

К 2020 году Соединенное Королевство ожидает принять 370 тыс. российских туристов, сообщили в национальном управлении по туризму Великобритании VisitBritain во вторник, сообщает ИА ТурМаяк.