Итальянская компания построит парк развлечений в Дербенте

К 2000-летию дагестанского Дербента итальянская компания по созданию парков развлечений готова реализовать свой проект. Парк может занять несколько гектаров земли и обойдется примерно в $20 млн.

Для обсуждения финансовых вопросов на место предполагаемой стройки прибыли представители компании. Делегация осмотрела город и уже в администрации обсудила возможные точки взаимодействия.

«Думаю, наша работа гармонично вольется в образ этого города. При создании парка развлечений мы планируем учитывать исторические элементы, которые сейчас и не увидишь. Проектирование же самих аттракционов останется неизменным, учитывая опыт нашей работы в других странах», - прокомментировал «АН-онлайн» директор компании Антонио Цамперла. Он отметил, что Дербент – древний город, в котором на сегодняшний день живут более 100 тыс. человек. По мнению Цамперлы, объект наследия Юнеско и туристический центр республики должен иметь место для отдыха не только туристов, но и своих же жителей.