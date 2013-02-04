Выезжающим за границу россиянам предложат пройти добровольную регистрацию

Для защиты российских путешественников Ростуризм вводит систему добровольной регистрации. Соответствующую анкету туристы смогут заполнить в Интернете.

Отправляющимся за рубеж в ближайшее время будет предложено перед поездкой оставить сведения о предстоящем путешествии – планируемом маршруте, контактные данные для экстренной связи (в том числе родственников, друзей или коллег по работе) и другую информацию. В Ростуризме поясняют, что при возникновении катаклизмов социально-политического или природного характера, а также в иных непредвиденных обстоятельствах, сведения о зарегистрированных туристах передадут компетентным органам для разработки и принятия надлежащих мер, пишет Фонтанка.

«Введение опции добровольной регистрации призвано содействовать обеспечению безопасности туристов как на территории Российской Федерации, так и за рубежом», – убеждены в ведомстве. Сама анкета в ближайшее время появится на Едином портале государственных и муниципальных услуг и будет ориентирована на различные группы пользователей – от предпочитающих пляжный отдых туристов до совершающих сложные походы профессиональных спортсменов. Но в первую очередь новая государственная услуга, по мнению чиновников, должна быть полезна любителям активного отдыха – дайвинга, горных лыж, альпинизма, парусного спорта, рафтинга и т.д. Для них будут доступны специальные дополнительные блоки, позволяющие указать сведения о планируемом спортивном походе, маршруте повышенной опасности, способах передвижения, средствах и способах связи, наличии регистрации в МЧС или маршрутно-квалификационной комиссии и др.

Кроме того, Ростуризм уже запустил на портале госуслуг сервис по предоставлению информации об угрозах безопасности (политических катаклизмах, забастовках, эпидемиях, авариях природного или техногенного характера) в разных странах мира и регионах. «Теперь пользователь имеет возможность, не выходя из дома, осуществить запрос информации по конкретной стране мира или субъекту Федерации перед совершением путешествия и получить ответ о наличии угрозы безопасности в свой личный кабинет», – поясняют в ведомстве. Материалы предоставляются на основе получаемых от МИД России, МЧС, МВД, ФСБ, Роспотребнадзора и Росгидромета данных.

Такая услуга предоставляется бесплатно, но ее получателем может быть только зарегистрированный пользователь Единого портала государственных и муниципальных услуг. Получить соответствующие логин и пароль можно в офисе уполномоченного оператора (ОАО «Ростелеком»), предъявив паспорт, назвав ИНН и номер карточки пенсионного страхования (СНИЛС), или непосредственно на сайте. Во втором случае ключ высылается заказным письмом, получение которого займет до двух недель.