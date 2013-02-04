В Таиланде на арендованной вилле найдено тело россиянина

Тайская полиция устанавливает обстоятельства гибели россиянина, тело которого было найдено на арендованной им вилле в районе Раваи накануне около 1:30 по местному времени.

В полиции уточнили, что обнаружили кровь на диване в гостиной, а на полу возле дивана валялись наполовину пустая бутылка тайского виски, пустая бутылка водки и несколько пустых бутылок тайского энергетического напитка. На лице погибшего было зафиксировано несколько кровоподтеков, а также обнаружена глубокая рана на затылке.



Погибший — 44-летний россиянин Евгений Пожитков, прибывший в Пхукет около месяца назад с другим россиянином, сообщают vesti.ru. Они сняли разные комнаты на вилле. О смерти Пожиткова его сосед узнал от полиции.

В последний раз Евгения Пожиткова видели живым в 10:30 утра за день до гибели. Говорят, он часто злоупотреблял алкоголем.



