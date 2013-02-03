В Будапеште впервые пройдет Рыбный фестиваль

В Венгрии 15-17 февраля на площади Erzsébet Будапешта пройдет впервые в истории страны Рыбный фестиваль. Он обещает стать выдающимся событием в культурной жизни города, которое привлечет многочисленных туристов.

Посетителей фестивальных площадок ждут кулинарные конкурсы, дегустации вина и палинки, живая музыка, выступления фольклорных коллективов и детские программы, сообщает сегодня портал Travel.ru.

Одним из наиболее традиционных в венгерской кулинарии является знаменитый суп халасле, который готовится исключительно из пресноводной рыбы. В дни фестиваля гости смогут попробовать не только его, но и множество других рыбных блюд.