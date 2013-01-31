В Милане арестована россиянка, не удержавшаяся от соблазна своровать одежду
31 января 2013, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Милане карабинеры задержали туристку из России, которая пыталась украсть дорогую одежду из магазина известной итальянской сети Rinascente. Об этом сообщает издание Milano Post.
23-летняя россиянка «набрала» шмоток на €3 тысячи.
Инцидент произошел в центральном магазине Rinascente на улице Витторио Эмануэле в Милане. 23-летняя россиянка приехавшая по туристической визе, «набрала» шмоток на €3 тысячи. По данным полицейских, туристке удалось снять защитные магниты, прикрепленные на одежду, однако сотрудники магазина задержали клиентку при выходе из магазина, вызвав охрану.
В магазинах Rinascente представлена одежда ведущих мировых дизайнеров, включая Jimmy Choo, Marc Jacobs, Moschino, Dolce&Gabbana, Trussardi и т.п. В Милане в эти дни – разгар распродаж, когда даже самые изысканные вещи можно приобрести с 70%-ными скидками.