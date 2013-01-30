Визы остаются серьёзным препятствием для притока туристов в Европу

Северная и Южная Америка, а также страны Азии и Тихого океана признаны наиболее открытыми для туристов с точки зрения визовых требований. Об этом говорится в новом исследовании, подготовленном под эгидой ООН.

А вот поездки в Европу сопряжены с большими затратами времени и средств для получения визы.

Представляя новый доклад, глава Всемирной туристкой организации Талеб Рифаи отметил, что ограничения, связанные с визовой политикой, оборачиваются упущенными возможностями в сфере экономики и занятости в странах назначения, передает Центр новостей ООН. Он добавил, что путешественники смотрят на визы как на формальность, которая влечет за собой расходы. Это может быть сдерживающим фактором для путешествий.

Для поездок в страны американских континентов в среднем 31% всего населения мира не нуждается в визе. 8% могут приобрести ее на границе и 1% имеет возможность обратиться за электронной визой.

В Европе виза не требуется для 21% туристов мира. Однако в отличие от двух других регионов лишь 6% населения мира имеют возможность подать заявление на визу по прибытии. Система электронных виз в Европе не применяется.

Эксперты полагают, что упрощение визового режима может генерировать дополнительные $206 млрд, а также способствовать созданию дополнительно к 2015 году около 50 миллионов дополнительных рабочих мест только лишь в странах, входящих в "G20".

В своих выводах Всемирная туристская организация принимала во внимание процент людей, которые в 2012 году могли въезжать в ту или иную страну без визы, приобретать визу при въезде или обращаться за электронной визой.

В исследовании отмечается, что с 2010 года на 43 направлениях был облегчен процесс получения визы для граждан, по меньшей мере, из 20 стран.