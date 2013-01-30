Европа продолжает оставаться самой привлекательной для международных туристов

Несмотря на сохраняющиеся экономические проблемы из-за глобального финансового кризиса, сектор международного туризма продолжал расти, и эта тенденция продолжится в 2013 году. В прошлом году число международных туристов впервые в истории превысило один миллиард.

Об этом сообщает Всемирная туристская организация.

"В 2012 году мы наблюдали экономическую нестабильности во всем мире, особенно в еврозоне, но международному туризму удалось остаться на подъеме", - завил ее глава Талеб Рифаи, передает Центр новостей ООН.

В новом докладе сообщается, что в прошлом году, по сравнению с предыдущим, число прибытий туристов в Азию и страны Тихого океана выросло на 7%, в Африку – на 6%, в страны Центральной и Восточной Европы - на 8%, в Западную Европу - на 3% и в страны Южной и Северной Америки - на 4%.

Самым популярным назначением среди туристов в абсолютных цифрах оставалась Европа. В 2012 году ее посетили в целом 535 миллионов иностранных туристов.

Самые большие расходы, в связи с поездками за рубеж из "стран с формирующейся экономикой", были отмечены среди россиян и китайцев. При этом по сравнению с 2011 годом в прошлом году расходы российских туристов выросли на 31%, а китайских - на 42%.

Напомним, что в 2003 году Генеральная Ассамблея одобрила соглашение между ООН и Всемирной туристкой организацией. Тем самым ВТО стала специализированным учреждением системы ООН.

За ней признана центральная роль в развитии и поощрении мирового туризма, который может в значительной мере способствовать достижению общих целей обеспечения устойчивого развития и ликвидации нищеты. Штаб-квартира ВТО находится в Мадриде.