Смольный ждет от Венеции восстановления побратимских отношений

Смольный не получал из Венеции никаких уведомлений по поводу решения местного городского совета, рекомендовавшего мэрии разорвать партнерские отношения. При этом недавно Северная столица получила от итальянского города предложение о восстановлении побратимских отношений.

Как передает корреспондент «БалтИнфо», об этом журналистам сегодня сообщил председатель Комитета по внешним связям Александр Прохоренко.



«Венеция предложила подписать новое соглашение и ввести в него термин «побратимы», хотя мы последнее время использовали термин «партнеры». Мы пошли навстречу. Проект такого соглашения подготовлен и отправлен на рассмотрение венецианской стороны. Мы ждем подробный ответ», - рассказал Прохоренко. По его словам, в предварительном порядке обсуждалась возможность подписать такое соглашение в феврале. Венецианскую делегацию пригласили в Петербург для торжественного подписания соглашения.



Александр Прохоренко отметил, что ему неизвестна степень обязательности решений городского совета для мэрии, но в пример привел аналогичную недавнюю историю с Миланом. Там также городской совет принял подобное решение, но оно носило рекомендательный характер, и мэрия к нему не прислушалась. При этом, по словам Прохоренко, решение не поддержало большинство депутатов, однако оно было принято благодаря большому числу малых партий в совете, так как голосование проходило по партийным голосам.



«Возможно, это пиар-ход. Возможно, нужно отвлечь внимание от экономических проблем, и каждая партия пытается таким образом заработать себе очки перед выборами», - заявил Прохоренко уже по поводу решения городского совета Венеции.



Напомним, СМИ сообщили о том, что городской совет Венеции в понедельник одобрил инициативу о приостановке партнерских отношений с Петербургом в связи с принятием петербургскими депутатами закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.