В Норвегии начался год Мунка, в связи с чем объявлен конкурс на лучший крик

В Норвегии начался год художника Эдварда Мунка, приуроченный к 150-летию художника, в связи с чем объявлен конкурс на лучший крик, названный в честь одной из самых знаменитых картин живописца - "Крик".

Всем желающим принять участие в "состязании" предлагается снять двухсекундный ролик со своим криком и отправить его на сайт конкурса Visitnorway. Из криков-победителей будет снят ролик о том, как кричат в Норвегии сегодня.