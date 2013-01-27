В Паттайе построят ледяной дом с тайскими русалками

Тайский курортный городок Паттайя в Таиланде в этом году откроет необычный для своего географического положения крытый развлекательный комплекс под названием "Ледяной Дом". Общая площадь центра составит более 4,8 тыс. кв. м.

Здесь появятся традиционные ледяные горки, просторный каток, а так же множество различных кафе, баров и ресторанов, где будет представлена русская кухня.

Организаторы этого нового аттракциона не скрывают, что новинка создается специально для российских туристов, передает портал Tourismdaily.ru.

Основной достопримечательностью "Ледяного дома" станет бассейн-караоке, расположенный среди сугробов, и наполненный горячей водой. В этом бассейне будут плавать с дельфинами тайские девушки, тогда как туристы смогут спеть караоке. Доступен будет обширный русский репертуар.