Курорты Северного Кавказа представили на ВЭФ в швейцарском Давосе
27 января 2013, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе прошел торжественный праздничный вечер, на широкую руку организованный "Курортами Северного Кавказа" - управляющей компанией туркластера юга России.
Гости форума - представители финансовых и бизнес-кругов, деловые партнеры, инвесторы проекта туркластера и журналисты познакомились с кавказской национальной кухней, музыкой и танцами в исполнении Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка".
Как отметил председатель Совета директоров ОАО "КСК" Ахмед Билалов в начале праздничного мероприятия, о гостеприимстве жителей Северного Кавказа сложены настоящие легенды.
Именно из этого гостеприимства и душевной щедрости, убежден Билалов, будет складываться успех проекта туристического кластера юга России.
"Конечно, у нас будут современные подъемники, интересные горные трассы, отличный сервис, хорошие гостиницы. Но главное, что на Кавказе будет сам Кавказ, который никого не оставит равнодушным", - заключил глава совета директоров "КСК".
Подобные мероприятия, продвигающие рекреационный потенциал юга России, стали для Курортов Северного Кавказа хорошей традицией.
В частности, проект туристического кластера был представлен гостям Олимпийских игр, которые прошли в столице Великобритании летом 2012 года, и вызвал, по словам Ахмеда Билалова, "положительный шок" у лондонской аудитории.