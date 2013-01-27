Курорты Северного Кавказа представили на ВЭФ в швейцарском Давосе

В рам­ках Все­мир­но­го эко­но­ми­че­ско­го фо­ру­ма в швей­цар­ском Да­во­се про­шел тор­же­ствен­ный празд­нич­ный ве­чер, на широкую руку организованный "Ку­рор­тами Се­вер­но­го Кав­ка­за" - управляющей компанией туркластера юга России.

Го­сти фо­ру­ма - пред­ста­ви­те­ли финан­со­вых и биз­нес-кру­гов, де­ло­вые парт­не­ры, ин­ве­сто­ры про­ек­та турк­ла­сте­ра и жур­на­ли­сты по­зна­ко­ми­лись с кав­каз­ской на­цио­наль­ной кух­ней, му­зы­кой и тан­ца­ми в ис­пол­не­нии Го­судар­ствен­но­го ака­де­ми­че­ско­го за­слу­жен­но­го ан­сам­бля тан­ца Да­ге­ста­на "Лез­гин­ка".

Как от­ме­тил пред­се­да­тель Со­ве­та ди­рек­то­ров ОАО "КСК" Ах­мед Би­ла­лов в на­ча­ле празд­нич­но­го ме­ро­при­я­тия, о го­сте­при­им­стве жи­те­лей Се­вер­но­го Кав­ка­за сло­же­ны на­сто­я­щие ле­ген­ды.

Имен­но из это­го го­сте­при­им­ства и ду­шев­ной щед­ро­сти, убеж­ден Би­ла­лов, бу­дет скла­ды­вать­ся успех про­ек­та ту­ри­сти­че­ско­го кла­сте­ра юга Рос­сии.

"Ко­неч­но, у нас бу­дут совре­мен­ные подъ­ем­ни­ки, ин­те­рес­ные гор­ные трас­сы, от­лич­ный сер­вис, хо­ро­шие го­сти­ни­цы. Но глав­ное, что на Кав­ка­зе бу­дет сам Кав­каз, ко­то­рый ни­ко­го не оста­вит рав­но­душ­ным", - за­клю­чил гла­ва со­ве­та ди­рек­то­ров "КСК".

По­доб­ные ме­ро­при­я­тия, про­дви­га­ю­щие ре­кре­а­ци­он­ный по­тен­ци­ал юга Рос­сии, ста­ли для Курортов Северного Кавказа хо­ро­шей тра­ди­ци­ей.

В част­но­сти, про­ект ту­ри­сти­че­ско­го кла­сте­ра был пред­став­лен го­стям Олим­пий­ских игр, ко­то­рые про­шли в сто­ли­це Ве­ли­ко­бри­та­нии ле­том 2012 го­да, и вы­звал, по сло­вам Ах­ме­да Би­ла­ло­ва, "по­ло­жи­тель­ный шок" у лон­дон­ской ауди­то­рии.