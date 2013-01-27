В Венеции стартовал традиционный сезон карнавалов. ВИДЕО

В Италии накануне "праздником на воде" стартовал сезон традиционных венецианских карнавалов. Правительство страны в 1979 году официально избрало костюмированный праздник для популяризации истории и культуры Венеции: теперь около трёх миллионов человек приезжает сюда повеселиться.

Современники становятся очевидцами череды представлений и музыкальных шоу. Гостей фестиваля ожидают парады лодок, фейерверки и, конечно, знаменитые костюмированные гуляния. В этом году они пройдут под девизом "Живи в цвете". Сезон откроется "праздником на воде". А кульминацией станет театрализованный полет ангела. Он состоится в следующее воскресенье на площади Святого Марка.

Традиционный венецианский карнавал "родился" в 1162 году. В городе в честь победы над патриархом Аквилеи началось народное гуляние на площади Сан-Марко. Предположительно с того времени карнавал стал ежегодным.

В этом году он проходит с 26 января по 12 февраля. Последний день костюмированного праздника - Жирный вторник, за которым следует сорокадневный пост перед Пасхой.