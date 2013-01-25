В Крыму туристов проведут по следам греков и скифов
25 января 2013, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Евпатория направит на Всеукраинский конкурс проектов и программ развития местного самоуправления корпоративный проект по музеефикации греко-скифского наследия.
Об этом сообщил заместитель евпаторийского городского головы Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ, передает Курортно-информационный центр.
Совместными усилиями нескольких территориальных громад Крыма будет разработан новый туристический маршрут по истории греко-скифского наследия.