Эзотерический экстрим: туристы в Крыму ходят по углям и битым стеклам

На эзотерических походах в автономии туристов привлекают к экстремальным развлечениям.



Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил инструктор по эзотерическому туризму Максим ОХРИМЕНКО.



«На наших походах мы предлагаем туристам пробежаться по горячим углям или по стеклу. После этого участники походов приходят в восторг от своих ощущений, хотя вначале некоторые и боятся», - рассказал он.

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