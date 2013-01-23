Эзотерический экстрим: туристы в Крыму ходят по углям и битым стеклам
23 января 2013, 00:47 [ «Аргументы Недели» ]
На эзотерических походах в автономии туристов привлекают к экстремальным развлечениям.
Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил инструктор по эзотерическому туризму Максим ОХРИМЕНКО.
«На наших походах мы предлагаем туристам пробежаться по горячим углям или по стеклу. После этого участники походов приходят в восторг от своих ощущений, хотя вначале некоторые и боятся», - рассказал он.